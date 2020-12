Corona-Pandemie: So ist aktuelle Lage im Kreis Limburg-Weilburg

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 20:00 Uhr

Sie verteilen sich auf Limburg (111), Bad Camberg (68), Hadamar (42), Hünfelden (35), Elz (34), Weilburg (29), Runkel (23), Dornburg (21), Weilmünster (16), Selters (15), Villmar (11), Brechen (11), Beselich (10), Löhnberg (9), Waldbrunn (6), Mengerskirchen (5), Weinbach (4), Merenberg (2) und Elbtal (2).

Insgesamt gab es bislang 1321 bestätigte Fälle (plus 37 zum Vortag), 853 Personen sind inzwischen genesen (plus 33 zum Vortag). Im Vergleich zum Vortag befindet sich eine infizierte Person weniger in der Gesamtzahl, da sie aufgrund des fraglichen Testergebnisses fälschlicherweise positiv gemeldet worden war. 2037 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 14 Personen sind leider in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben; am Dienstag ist eine Person im Krankenhaus in Limburg, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gestorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 29 Corona-Infizierte, 26 Personen im Normalpflegebett und drei im Intensivbett. Die Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) beträgt 177,0.

Die Kreisverwaltung weist dringend darauf hin, bei der Meldung von Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt die auf der Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg eingestellte Kontaktpersonenliste zu verwenden.

Corona-Fälle in Schulen und Einrichtungen

In folgenden Schulen und Einrichtungen gibt es aktuell Corona-Fälle:

Adolf-Reichwein-Schule Limburg, Taunusschule Bad Camberg, Tilemannschule Limburg, Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar, Friedrich-Dessauer-Schule Limburg, Kita Haus für Kinder Weilburg, Wilhelm-Knapp-Schule Weilburg, Marienschule Bad Camberg, Oranienschule Elz, Kita Lollipop Elz, Grundschule Weilmünster, Theodor-Heuss-Schule Limburg, Kita Niedershausen, Grundschule Offheim, Freiherr-vom-Stein-Schule Dauborn, Herzenbergschule Hadamar, Atzelschule Bad Camberg, Erlenbachschule Elz, Mittelpunktschule Niederselters, Kinderoase Bad Camberg, Schule im Emsbachtal Niederbrechen, Leo-Sternberg-Schule Limburg, Grundschule Steeden, Pestalozzischule Weilburg, Kita Lummerland Niederbrechen, Kita St. Josef Eisenbach

Kita St. Antonius Eschhofen, Bildungswerk Limburg, Kinder- und Familienzentrum der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, Kita Mensfelden, Grundschule Würges, PPC-Schule Limburg, Grundschule Löhnberg, Kita Kirberg, Kita Kinderhaus Niederbrechen, Christian-Spielmann-Schule Weilburg, Kita Elisabeth Lindenholzhausen, Kita Theodor-Fliedner Niederhadamar, Kiga Kuckucksnest Kirschhofen, Johann-Christian-Senckenberg-Schule Runkel, Goetheschule Limburg, Westerwaldschule Waldernbach, Kita St. Martin Elz, Kita Villa Musica Hadamar, Amanaschule Aumenau, Weiltalschule Weilmünster. An Schulen sind aktuell komplett geschlossen: Atzelschule Bad Camberg, Schule im Emsbachtal Niederbrechen und Amanaschule Aumenau.

Nähere Informationen gibt es jeweils auf den Internetseiten der Schulen.