Weilburg

Nach wochenlangem Bangen und Hoffen herrscht nun bittere Gewissheit: 2020 wird es in Weilburg keine Schlosskonzerte geben. Diese schwere Entscheidung haben Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), Intendant Stephan Schreckenberger, Geschäftsführerin Miriam Kunz und das Team der Schlosskonzerte gemeinsam am Samstag in einer Pressekonferenz mitgeteilt.