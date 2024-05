Plus Rhein-Hunsrück

Hochwasser: Rhein-Hunsrücker Wehren, Wasserrettung und THW unterstützen in Zweibrücken und Saarbrücken

i Die Einsatzkräfte rückten nach Zweibrücken aus, wo sie auch den Keller des Schwesternwohnheims des Nardini-Klinikums leer pumpten. Foto: Stefan Bohnenberger

Gegen 23 Uhr sei am Freitagabend die Alarmierung erfolgt, berichtet Stefan Bohnenberger, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises. Gegen 2.30 Uhr seien rund 150 Feuerwehrleute aus dem Kreis im Verbund in Richtung Sammelraum Birkenfeld aufgebrochen. Von dort aus ging es mit 35 Fahrzeugen geschlossen nach Zweibrücken, wo sie am Samstagfrüh gegen 5 Uhr eintrafen, berichtet Bohnenberger.