Plus Boppard Jugend macht sich eigenes Bild zu Europawahl – Politiker stellen sich in Boppard den Fragen des Nachwuchses Von Philipp Lauer i Anna Weinand (links) und Hermann Schmitt (rechts) moderierten das Kinder- und Jugendpolitische Gespräch in der Stadthalle Boppard. Daran nahmen die Kandidaten zur Europawahl – Alexander Heppe (AfD, von links), Ralf Seekatz (MdE, CDU), Volker Lopp (FDP), Jutta Paulus (MdE, Bündnis 90/Die Grünen) und Maria Harutyunyan (SPD) – teil. Foto: Philipp Lauer Klimawandel und Energiepolitik, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, eine europäische Verteidigungspolitik und die AfD-Pläne zur sogenannten Remigration: Diese thematischen Schwerpunkte setzten die Jugendlichen beim Kinder- und Jugendpolitischen Gespräch zur Europawahl. Lesezeit: 3 Minuten

Am Donnerstagabend waren in der Stadthalle Boppard der Einladung des Jugendrats Boppard und der Jugendbegegnungsstätte (JBS) die Europaabgeordneten Jutta Paulus (Grüne) und Ralf Seekatz (CDU) sowie die Kandidaten zur Europawahl am 9. Juni, Maria Harutyunyan (SPD), Volker Lopp (FDP) und Alexander Heppe (AfD), gefolgt. AfD-Einladung kritisiert Zuvor hatte es einen offenen Briefwechsel ...