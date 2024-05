Plus Kreis Cochem-Zell

Hochwasser rund um Cochem und Zell erreicht Höchstand: Wie die Lage ist und wie es nun weiter geht

i Einige Stege in Cochem sind aktuell nicht hoch genug. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Das Mosel-Hochwasser erreicht am Sonntagmittag in Cochem wohl seinen Höchststand, die Experten gehen davon aus, dass der Pegelstand am Nachmittag im Kreis zurückgeht. Unterdessen stehen in Cochem, Zell und etlichen anderen Kommunen Straßen, Keller und Geschäfte unter Wasser, in Ediger-Eller läuft ein Feuerwehreinsatz. Wie die Lage ist, hat die Rhein-Zeitung zusammengetragen.