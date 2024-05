Plus Oberwesel

Eintauchen in das Jahr 1260: Spectaculum Oberwesel begeistert noch bis Pfingsmontag

Trotz eines regnerischen Starts am Samstag herrscht bereits zu Beginn des Spectaculums in Oberwesel allerbeste Stimmung. Denn weder einem wahren Ritter noch der feinsten Edeldame können so ein paar Tropfen etwas anhaben.