Simmern

Außensanierung am Schloss beginnt: Hinterer Parkplatz steht ab Dienstag nicht mehr zur Verfügung

i Der Parkplatz hinter dem Schloss wird Autofahrern ab Dienstag nicht mehr zur Verfügung stehen. Foto: Andreas Nitsch

Die Außensanierung des Schlosses wird am Dienstag nach Pfingsten in Angriff genommen. Insgesamt investiert die Stadt Simmern in den nächsten Monaten 3,5 Millionen Euro in das Dach, den Dachstuhl, die Fenster und die Fassade des Gebäudes.