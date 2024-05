Plus Rohrbach Einem Original genau aufs Maul geschaut: Karlheinz Wies erinnert an den Rohrbacher „Diele Kurt“ Von Charlotte Krämer-Schick i Etliche Schriften des Rohrbachers „Diele Kurt“, darunter zahlreiche Gedichte, hat Karlheinz Wies zusammengetragen und in einem Buch veröffentlicht. Foto: Werner Dupuis Es war Ende der 1990er-Jahre, als Karlheinz Wies dem Rohrbacher Kurt Adam das erste Mal so richtig begegnet ist. Seither hat ihn „Diele Kurt“, wie er im Dorf genannt wurde, nicht mehr losgelassen. Wies nutzte jede Gelegenheit, das Rohrbacher Original zu besuchen, und schrieb all seine Geschichten auf. Lesezeit: 3 Minuten

Allzu viel wurden es am Ende nicht, denn Adam starb 2004 im Alter von 80 Jahren. Doch er hinterließ seinen Nachfahren allerhand Gedichte und Schriften, manche waren bereits in Heften und Jahreskalendern erschienen. Wies sammelte alles und fasste es in einem Buch zusammen, das kürzlich erschienen ist. Der Titel: „,Diele' ...