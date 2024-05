Plus Bad Sobernheim VG Nahe-Glan startet Klimaschutzaktion für 584 Balkonkraftwerke: Bürger bekommen 100 Euro Zuschuss Von Silke Jungbluth-Sepp i Als Hingucker für die Aktion, die Cindy Lu Theis und Uwe Engelmann gestartet haben, wurden am historischen Rathaus von Bad Sobernheim vorübergehend zwei Solarmodule installiert. Foto: Silke Jungbluth-Sepp/Silke Jungbluth Sepp Jeweils 100 Euro Zuschuss können Bürger an Nahe-Glan von der Verbandsgemeindeverwaltung bekommen, wenn sie ab 23. Mai eine Balkonsolaranlage kaufen und installieren. Lesezeit: 2 Minuten

Am Rathaus in Bad Sobernheim hängt seit Dienstag ein Balkonkraftwerk. Die beiden Solarmodule sollen auf eine Aktion aufmerksam machen, die die Verbandsgemeinde Nahe-Glan an diesem Donnerstag startet: Wer VG-Bürger ist und ab 23. Mai eine solche Anlage kauft und installiert, kann einen Zuschuss von 100 Euro bekommen. Bürgermeister Uwe Engelmann und ...