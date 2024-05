Plus Bad Kreuznach Rundgang durchs Pariser Viertel in Bad Kreuznach: Viele Vorschläge, vieles noch unklar Von Josef Nürnberg i Trotz Dauerregen waren zum kommunalpolitischen Rundgang durch das Pariser Viertel rund 40 Teilnehmer gekommen. Foto: Josef Nürnberg Die Besichtigung des Stadtteils zeigt einige Defizite auf. Anwohner und Engagierte hoffen: Das Förderprogramm muss weitergeführt werden. Lesezeit: 2 Minuten

Ob es an den bevorstehenden Kommunalwahlen lag? Das Interesse am Rundgang durch das Pariser Viertel, zu dem das Netzwerk am Turm eingeladen hatte, war seitens der Kommunalpolitiker sehr groß. Fast alle Fraktionen des Stadtrates beteiligten sich trotz strömenden Regens daran. Unter anderem von Juliane Rohrbacher (Grüne), die eine profunde Kennerin ...