Nackenschlag für neues Kreuznacher Bündnis: Vorstands-Vize Meike Thom zieht sich zurück Von Harald Gebhardt i Das war´s: Meike Thom (rechts) steigt aus dem Bündnis von Werner Klopfer (links) aus, bevor es überhaupt mit der Politik losgegangen ist... Foto: Christine Jäckel Herber Rückschlag kurz vor der Kommunalwahl für Werner Klopfer und sein erst im Dezember 2023 neu gegründetes Bündnis für Bad Kreuznach (BKH), mit dem der Politveteran wieder in den Stadtrat einziehen will: Meike Thom, bisher stellvertretende Vorsitzende des Vereins, macht nicht weiter mit und wird das Bündnis verlassen.

In einer kurzen Pressemitteilung erläutert Thom, was sie dazu bewogen hat, sich aus dem Bündnis für Bad Kreuznach zurückziehen. Sie werde „auch die Wahl, sollte ich in den Stadtrat gewählt werden, nicht annehmen“. Bei der Gründung des Bündnisses für Bad Kreuznach sei ihr der Gedanke sympathisch gewesen, unabhängig von den Programmen ...