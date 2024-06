Plus Remagen

Remagen feiert: Lebensfreude, Kunst und Genuss

Von Judith Schumacher

i Spezialitäten frisch aus der südfranzösischen Provence gehören zum Kennzeichen des Lebenskunstmarkts. Foto: Judith Schumacher

Der Lebenskunstmarkt in der Römerstadt Remagen hat sich in 22 Jahren zu einer Marke entwickelt, bei der drin ist, was draufsteht: ein Fest für alle Sinne, das Lebensfreude, Kunst, Kunsthandwerk und insbesondere durch den dreitägigen provenzalischen Markt mit Spezialitäten eine südländische Atmosphäre vermittelt. Und das vor der schönen Kulisse der historischen Innenstadt mit seinen Relikten aus der Römerzeit und der Promenade direkt am Rhein.