Neue Kreuznacher Beratungsstelle soll Sinti und Roma in Notlagen helfen

Die erste rheinland-pfälzische Beratungsstelle für Sinti und Roma ist im ZAG-Büro an der Mannheimer Straße 45. Dort beraten (von links) Rinaldo und Peter Loritz in Notlagen. Quartiersmanager Oliver Kelm (hinten) hat dafür das Büro stundenweise an zwei Tagen zur Verfügung gestellt. Django Heinrich Reinhardt vom Landesrat der Sinti und Roma hat die Einrichtung der Beratungsstelle angestoßen. Foto: Cordula Kabasch