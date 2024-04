Plus Bad Kreuznach

Kehrtwende bei Bad Kreuznachs Wahrzeichen: Weinbar im Brückenhaus kommt

i Über die Weinbar im Brückenhaus freuen sich die Bauherren und -damen Diana (von links), Dunja, Dorothea und Klaus Endemann, Betreiber Werner Klopfer, Architekt Sandro Ferri, das Betreiberehepaar Corinne und Alexander Klopfer, zwischen denen Oberbürgermeister Emanuel Letz steht. Foto: Marian Ristow

Gedanklich hatten sich die Endemanns, Investorenfamilie aus Bingen um Oberhaupt Klaus, Ehefrau Dorothea und die beiden Töchter Dunja und Diana, bereits von der Weinbar im Erdgeschoss des Bad Kreuznacher Brückenhauses mit der mehr oder weniger historischen Schwedenkugel verabschiedet. Anfang März hatte es aus dem Endemann-Hauptquartier noch geheißen, es werde entgegen aller Ankündigungen keine Gastronomie im Brückenhaus geben. „Zu wenig Platz, zu teuer“, so der Tenor, eine weitere Ferienwohnung (insgesamt also drei in dem rund 400 Jahre alten Objekt) sollte es sein.