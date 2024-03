Plus Bad Kreuznach

Bad Kreuznach und sein Brückenhaus: Was tun, wenn das Wahrzeichen schwächelt?

i Architekt Sandro Ferri hält das Brückenhaus fest: Das Erdgeschoss des Bad Kreuznacher Wahrzeichens mit der Hausnummer 94 ist mit vielen Notabstützungen versehen. Die Sanierung läuft derzeit. Foto: Ristow Marian

Wer Bad Kreuznach über die Autobahn ansteuert, bekommt sie schneller als zusehen als das Ortsschild, und nicht nur dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt dienen sie als Maskottchen: Die Brückenhäuser sind das Wahrzeichen der Stadt an der Nahe. Doch was tun, wenn eines der beiden Wahrzeichen schwächelt und an Krücken geht?