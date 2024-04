Plus VG Langenlonsheim-Stromberg

Freibäder der VG Langenlonsheim-Stromberg vor dem Start in die Saison: Wie aus dem Ei gepellt

Von Dieter Ackermann

i Im Panoramabad Stromberg schauten Bürgermeister Michael Cyfka und Michelle Kraft der Meisterin für Bäderbetriebe, Alina Köhler, bei der Entnahme von Wasserproben zu. Foto: Dieter Ackermann

Was jetzt noch fehlt, ist schönes Badewetter, denn die beiden Schwimmbäder der VG, das Freibad Langenlonsheim und das Panoramabad Stromberg, präsentieren sich kurz vor dem Start in die Badesaison am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr wie aus dem Ei gepellt.