Plus Bad Kreuznach Planänderung beim Bad Kreuznacher Wahrzeichen: Nun doch keine Weinbar im Brückenhaus Ist der Traum einer Weinbar im Erdgeschoss des Brückenhauses mit der Schwedenkugel auf der Bad Kreuznacher Mühlenteichbrücke ausgeträumt? Es scheint so. Denn Eigentümer Klaus Endemann lässt ausrichten, dass es eine Planänderung gegeben hat: Statt einer Weinbar im Erdgeschoss soll es dort eine zusätzliche Ferienwohnung geben. Von Marian Ristow

Insgesamt wird es in der Immobilie, die derzeit kostenintensiv saniert wird, dann drei Ferienwohnungen gegeben. In den ursprünglichen Planungen waren es derer nur zwei. Im Erdgeschoss sollte ein externer Mieter ein Weinrestaurant in die Stadt bringen – ganz so, wie es viele Jahre zuvor in dem Gebäude Brauch war. Zu wenig ...