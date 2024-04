Plus Meisenheim Mittelalterliche Stadt erstrahlt: Meisenheim lässt für 135.000 Euro historische Gebäude und Plätze beleuchten Von Roswitha Kexel i In der Adventszeit sind die Portalbögen des historischen Rathauses dank eines Geschenks des damaligen Stadtbürgermeisters Werner Keym an die Werbegemeinschaft Blickpunkt beleuchtet. Ähnlich könnten das Rathaus und andere Gebäude auch außerhalb dieser Zeit durch LED-Beleuchtung hervorgehoben werden. Foto: Roswitha Kexel In der vergangenen Stadtratssitzung in Meisenheim wurde ein Auftrag für das Beleuchtungskonzept der historischen Altstadt vergeben. Lesezeit: 2 Minuten

Schon seit einigen Jahren beschäftigt sich der Stadtrat Meisenheim immer mal wieder mit einem Beleuchtungskonzept für die Altstadt. In der jüngsten Sitzung, die vermutlich die letzte in dieser Wahlperiode war, wurde der Auftrag nun vergeben an die Firma Wenzel Elektro- und Kommunikationstechnik. Das Meisenheimer Unternehmen hatte als einziger Betrieb bis zum ...