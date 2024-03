Plus Bad Kreuznach

Bad Kreuznacher Brückenhaus mit der Schwedenkugel: Der prominente Patient lebt, die Arbeiten gehen weiter

i Die Sanierungsarbeiten am Brückenhaus laufen wieder an, aber fördern keine guten Befunde zutage. Foto: Marian Ristow

Lesezeit: 3 Minuten

Lange Zeit lag das Bad Kreuznacher Brückenhaus mit der historischen Schwedenkugel (Hausnummer 94) brach. Außer ein paar Erklärtafeln, was denn so in nächster Zeit dort passieren könnte, war nach außen hin wenig erkennbar. Der Eigentümer, der Binger Immobilienexperte Klaus Endemann, schien es nicht besonders eilig zu haben, das schwierige Objekt auf Vordermann zu bringen.