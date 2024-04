Plus Bad Sobernheim Zum Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt kam auch die Sonne vorbei: Zeitweise kein Durchkommen in der Stadt Von Wilhelm Meyer i Ein paar Gehminuten mehr musste einplanen, wer in den Trubel des Bad Sobernheimer Frühlingsmarktes geriet. Foto: Wihelm Meyer Lesezeit: 2 Minuten

Am Abend war der Frühling da, und die Sonne krönte den Bad Sobernheimer Frühlingsmarkt mit angenehmen Temperaturen. An der Schlange am Eiscafé La Gondola ließ sich das ebenso ablesen wie am Thermometer. Stefan Klußmeier von der Werbegemeinschaft SoAktuell zeigte sich mit dem quirligen Treiben höchst zufrieden. Der Besuch habe die ...