Plus Kirn Bautrockner und Kredite für Flut-Betroffene: Wie es im Kirner Land weitergeht Von Silke Jungbluth-Sepp i Seit Dienstagmorgen läuft die kostenfreie Verteilung von Bautrocknern des DRK an Betroffene. Foto: Philipp Köhler/DRK Nach den Überschwemmungen fängt die Arbeit im Kirner Land erst richtig an: Das Rote Kreuz liefert Bautrockner und spricht von einem der größten Einsätze, die die DRKler jemals im Kreis Bad Kreuznach hatten. Die Sparkasse Rhein-Nahe legt ein zinsgünstiges Kreditprogramm auf, damit Betroffene Schäden beseitigen können und die Baumarktkette Bauhaus bietet einen Flutrabatt für alle an, deren Häuser und Wohnungen Schaden genommen haben. Lesezeit: 3 Minuten

Auch am dritten Tag nach dem Starkregenereignis im Kirner Land befinden sich die Ehrenamtlichen des DRK-Kreisverbandes weiter im Einsatz. Seit Dienstagmorgen läuft die kostenfreie Verteilung von Bautrocknern an Betroffene. 110 Geräte hat das Team der Kreisbereitschaftsleitung in Kooperation mit dem Landesverband und der Bundesvorhaltung des DRK-Generalsekretariates aus Rotkreuz-Beständen organisiert und ...