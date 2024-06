Plus Kreis Birkenfeld/Kirn

Sommermärchen hat begonnen: Gute Stimmung bei zahlreichen Public-Viewing-Veranstaltungen

i Bombenstimmung herrschte nach dem schnellen 1:0 auch im voll besetzten Sportheim des TuS Mackenrodt. Foto: Stefan Conradt

650 fröhliche Fans aus der gesamten Region feierten in der „Kirner-Pils-Arena“ – im Hof der Brauerei – bei bester Stimmung einen EM-Auftakt nach Maß. Spätestens nach dem frühen 1:0 für die deutsche Mannschaft störten auch die gelegentlichen Regengüsse die Euphorie nicht mehr. Am Mittwoch geht es weiter mit dem Public Viewing in der Brauerei. Einlass ist um 17 Uhr.