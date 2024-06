Plus Trier/Kreis Birkenfeld

Spatenstich mit Malu Dreyer: Neue Rettungsleitstelle in Trier kostet fast 150 Millionen Euro

i Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, OB Wolfram Leibe und seinen Landratskollegen nahm der Birkenfelder Kreischef Miroslaw Kowalski den Spatenstich für die Integrierte Leitstelle in Trier vor. Foto: R. Praetorius/Kreisverwaltung

Nach Jahren der Planung und der vorbereiteten Arbeiten war es am Freitag endlich so weit: Mit einem symbolischen Spatenstich eröffneten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe und die Landräte der fünf beteiligten Landkreise oder ihre Vertreter offiziell die Arbeiten an der neuen Feuer- und Rettungswache mit der Integrierten Leitstelle in Trier.