Plus VG Herrstein-Rhaunen

Das sind die neuen Gemeinderäte der VG Herrstein-Rhaunen: In einigen Gemeinden muss noch gelost werden

i Auch in Bundenbach wurden am Sonntagabend die Stimmen für die Ortsgemeinderäte ausgezählt. Foto: Joachim Hähn

In 50 Ortsgemeinden der VG Herrstein-Rhaunen haben am vergangenen Sonntag 12.339 Wähler über die Besetzung der künftigen Ortsgemeinderäte bestimmt. Wahlberechtigt waren 18.426 Bürger, was einer Wahlbeteiligung von 67,0 Prozent entspricht.