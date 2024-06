++ Der Rheinland-Pfalz-Ticker: Welche Themen am Montag wichtig sind

Zwei Mädchen bauen einen von einem Tablet aus steuerbaren Roboter in der Grundschule forum thomanum. Mit «RobotKids» bietet der Projektträger Forum für Kultur und Bildung Lern- und Entdeckmodule für Grundschulkinder in allen Klassenstufen und Unterrichtsfächern an. Die Kinder einer 4. Klasse dürfen als eine der Ersten in Sachsen überhaupt ein Roboter-Set ausprobieren. Das Projekt soll die Kreativität fördern, Kompetenzen entwickeln, Lust machen, sich in den digitalen Medien auszudrücken aber auch auf Risiken hinweisen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa