Losentscheide in Weiden und Weitersbach: Wer sitzt in den neuen Gemeinderäten in der VG Herrstein/Rhaunen?

Nur in Bundenbach und in Rhaunen gab es am 9. Juni Verhältniswahl: In Bundenbach setzte sich dabei die Liste von Ortsbürgermeisterin Verena Mächtel (55,5 Prozent/sieben Sitze) gegen die Liste Wild (fünf Sitze) durch. In Rhaunen behielt die Wählergruppe Beicht mit sechs Sitzen (34,5 Prozent) knapp die Oberhand gegenüber der SPD (31,8 %) und der Liste Dräger (33,7 %), die beide auf fünf Sitze im Gemeinderat kommen. Foto: Günter Weinsheimer