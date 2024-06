Plus Birkenfeld/Reichenbach

Mülldeponie Reibertsbach erhält neues Betriebsgebäude: Bauarbeiten beginnen schon im August

Von Karl-Heinz Dahmer

i Das bisherige Betriebsgebäude des AWB auf der Mülldeponie Reibertsbach wird durch ein neues ersetzt. Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Das alte Betriebsgebäude des AWB im Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach wird abgerissen, ein neues gebaut: Losgehen soll es schon am 10. August, im Spätherbst 2025, in fast eineinhalb Jahren also, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.