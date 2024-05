Neuwied

Zustellung an knapp 70.000 Haushalte: Spatenstich für Stützpunkt der Post in Neuwied

i Oberbürgermeister Jan Einig, Bundestagsabgeordneter Martin Dietenhofen, Postniederlassungsleiter Boris Dobra und Abteilungsleiter Robby Schaap freuten sich beim Spatenstich über die Investition in den Standort Neuwied. Foto: Bernd Georg/Deutsche Post

Zum Spatenstich für ein neuen Zustellstützpunkt der Deutschen Post in der Gottlieb-Daimler-Straße in Neuwied hatte Boris Dobra, zuständiger Leiter der Postniederlassung Koblenz eingeladen. Der Spatenstich für ein modernes CO2-neutrales Betriebsgebäude in Neuwied sei ein weiterer Schritt hin zur Dekarbonisierung der Deutschen Post in der Region, teilt die Pressestelle der DHL Group mit.