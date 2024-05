Kommunalwahl 2024: Nur drei Duelle um Amt des Ortsbürgermeisters in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Die Kommunalwahl ist in der größten Verbandsgemeinde im Kreis Neuwied, der VG Rengsdorf-Waldbreitbach mit ihren 20 Ortsgemeinden (hier das Rathaus in Rengsdorf), eine Mammutaufgabe. 13 Ortsbürgermeister treten am 9. Juni zur Wiederwahl an. Foto: Daniel Dresen