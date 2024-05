Andrea Welker möchte Ortsvorsteherin in Segendorf bleiben: „Das Ehrenamt stärken“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Andrea Welker, bin 51 Jahre alt und arbeite als kaufmännische Angestellte in einem medizinischen Labor und bin dort auch Betriebsratsvorsitzende. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet und habe eine wunderbare 25 jährige Tochter. Außerdem übe ich das Amt der ehrenamtlichen Richterin aus. Ich bin in folgenden Vereinen Mitglied: MGV Segendof, Verschönerungsverein Segendorf, 1. FFC Neuwied, Mitglied der Feuerwehr Niederbieber-Segendorf.

Mein politischer Werdegang

Ich bin seit 2009 Mitglied im Ortsbeirat Segendorf und seit 2019 Ortsvorsteherin. Im Sportausschuss der Stadt Neuwied bin ich seit 2009 tätig. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteherin

Mein Ziel ist es, mich weiterhin engagiert um Segendorf zu kümmern. Außerdem ist es mein Ziel, das Ehrenamt zu stärken und die Erhaltung der Traditionen und des Brauchtums in Segendorf zu wahren. Seit 2021 ist die ehemalige Boesnerbrücke in städtischem Besitz. Ich lege weiter den Finger in die Wunde und prangere weiter an, dass bis heute noch kein Antrag auf Fördermittel durch die Verwaltung gestellt wurde, sodass die Brücke wieder genutzt werden kann. Ich möchte weiterhin eine verlässliche Ansprechpartnerin für alle Menschen unseres wunderschönen Ortes sein.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteherin verändern?

Seit fünf Jahren bin ich bereits Ortsvorsteherin und möchte mit dem gleichen Elan und Engagement wie bisher Segendorf zu einem Ort der Begegnungen machen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Sich bei manchen Dingen in Geduld üben.

Das ist mein politisches Motto

Zusammen sind wir stark.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.