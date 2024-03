Plus Puderbach/Mainz

40.000 Euro für Kunst am Bau auf Kitagelände: VG-Bürgermeister und Steuerzahlerbund fordern neue Regeln

Von Daniel Dresen

i Anfang Januar 2024 soll die neue rund 7,5 Millionen Euro teure Kita in Puderbach öffnen. Sie bietet Platz für 125 Kinder. Foto: Lars Tenorth/Daniel Dresen

Lesezeit: 4 Minuten

Puderbach bekommt eine vom Land Rheinland-Pfalz geförderte rund 7,5 Millionen Euro teure neue Kita. Deshalb hat die Verbandsgemeinde 40.000 Euro auf dem Kitagelände in Kunst am Bau investieren müssen. Eine Kröte, die Puderbach trotz leerer Kasse schlucken muss. VG-Bürgermeister Volker Mendel und der Bund der Steuerzahler sehen jedoch dringenden Handlungsbedarf beim Land, was das Thema Kunst am Bau betrifft.