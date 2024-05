Zukunfts-Check Dorf abgeschlossen: Gemeinde will Jugendfeuerwehr aufbauen

Die Ortsgemeinde Zettingen hat ihr Dorfentwicklungskonzept aus dem Jahre 1990 erfolgreich fortgeschrieben und somit den Zukunfts-Check Dorf abgeschlossen. Vor Kurzem fand nun die Abschlussveranstaltung des Projekts in Zettingen statt. Dem Eifeldorf muss vor der Zukunft nicht bange sein, stellt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung fest.

Anzeige

An der Veranstaltung nahmen neben Ortsbürgermeister Johannes Hammes, Verbandsgemeindebürgermeister Albert Jung und Landrätin Anke Beilstein auch Bürgerinnen und Bürger aus Zettingen teil.

Am Gemeindehaus starteten die Teilnehmenden zu einem Ortsrundgang. Als erste Station, angrenzend an das Gemeindehaus, konnten sie sich den Kinderspielplatz von Zettingen anschauen. Dieser wurde kürzlich komplett in Eigenleistung erneuert und die Fläche neu gestaltet. In einem weiteren Schritt soll der angrenzende Pavillon aufgewertet werden und somit zum Verweilen einladen.

Zweites Buswartehäuschen ist nötig

Weiter ging es zur örtlichen Bushaltestelle. Lediglich auf einer Straßenseite der rege befahrenen Kreisstraße, die als „Hauptstraße“ durch den Ort führt, befindet sich ein Buswartehäuschen. In Zukunft soll auch auf der anderen Straßenseite die Bushaltestelle aufgewertet werden. Hierzu müssen jedoch erst Gespräche mit einem Grundstückseigentümer geführt werden, da die Ortsgemeinde an dieser Stelle nicht über ausreichend Fläche verfügt.

An der nächsten Station, dem Feuerwehrgerätehaus, wurde das große ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr hervorgehoben. Aktuell arbeite man daran, wieder eine Jugendfeuerwehr aufzubauen und Kinder und Jugendliche für das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr in Zettingen zu begeistern. Der Ortsrundgang führte weiter zum Friedhof, auf dem im letzten Jahr eine „Tafel der Erinnerung“ installiert wurde. Anschließend ging es durch das Neubaugebiet, welches noch drei freie Bauplätze bietet, zurück zur Ortsmitte.

Tradition wird aufrechterhalten

Auch am gut organisierten Jugendraum zeigt sich laut Kreisverwaltung, dass die Gemeinde Wert darauf legt, die Kinder und Jugendlichen in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Weiterhin ist es für die Ortsgemeinde wichtig, Traditionen in Zettingen aufrechtzuerhalten. So zum Beispiel die Veranstaltung „Zettinger Ostern“, welche auf dem Festplatz nahe dem Jugendraum und dem Bauhof der Gemeinde jährlich stattfindet.

Im Gemeindehaus angekommen, begrüßte zunächst Ortsbürgermeister Johannes Hammes noch einmal alle Anwesenden und erläuterte die Vorgehensweise des Zukunfts-Check Dorf.

In Zettingen startete der Zukunfts-Check Dorf 2021 inmitten der Corona-Pandemie im Rahmen einer Onlineveranstaltung.

Die damit verbundenen Hürden und Einschränkungen meisterte die Ortsgemeinde jedoch, sodass das Projekt Mitte vergangenen Jahres bereits abgeschlossen werden konnte. Im Anschluss an seine Ansprache, übergab Ortsbürgermeister Hammes das Wort an Landrätin Anke Beilstein.

Großes ehrenamtliches Engagement

Diese lobte den großen Einsatz der Ortsgemeinde während des Zukunfts-Check Dorf und zeigte sich beeindruckt von dem großen ehrenamtlichen Engagement. Der Ortsrundgang habe gezeigt, dass Zettingen ein sehr lebenswerter Ort sei, in dem bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt wurden. Auch die hohe Nachfrage nach Bauland bestätige diesen Eindruck. Der Dorfcheck sei ein sehr gutes Instrument, um das eigene Dorf zu beleuchten und sich Ziele für die Zukunft der eigenen Ortsgemeinde zu setzen.

Albert Jung, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch, schloss sich den Worten der Landrätin an und zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der guten Dorfgemeinschaft. Dass alle mit anpacken und der Zusammenhalt im Dorf wichtig sei, habe man in zahlreichen Projekten, zum Beispiel der Gestaltung des Spielplatzes, gesehen.

Im Anschluss wünschten Landrätin Anke Beilstein und Verbandsgemeindebürgermeister Albert Jung der Ortsgemeinde viel Erfolg bei der Umsetzung weiterer Projekte. Landrätin Beilstein überreichte Ortsbürgermeister Hammes die Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme an der Initiative Zukunfts-Check Dorf. red