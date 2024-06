Plus Kilding Große Kunst auf kleiner Bühne: MUH-Theater präsentiert Musik, Theater und Lesungen i Arwed Werner und Angelika Dormeyer füllen das kleine Muh-Theater mit Leben, sind Herz und Seele des Hauses in Kliding. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Das MUH-Theater Kilding lädt Besucher in den ehemaligen Kuhstall in Kilding ein, um ihr „schlechtwettergetrübtes Gemüt“ zu erheitern. Für die kommenden Wochen kündigt das private Miniaturtheater und Atelier Auftritte und Veranstaltungen an. Lesezeit: 1 Minute

Die Aufführung der schwarzen Komödie „Diesseits und jenseits von Camping Paradiso“ findet am Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr, statt. Für das, so der Veranstalter, beliebteste und meistbesuchte Stück des Theaters können noch Restkarten für 20 Euro erworben werden. Beim „Sommernachts-Raum“ in Gillenbeuren tritt die Theatertruppe am Sonntag, 23. Juni, um 15 ...