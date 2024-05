100. Geburtstag: Winzerkapelle Pommern feiert klangvoll

Gebührend und klangvoll hat die Winzerkapelle Pommern am Pfingstwochenende ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Zwar fanden die Feierlichkeiten infolge des Hochwassers der Mosel für Gäste unter erschwerten Anreisebedingungen statt, doch das tat der guten Stimmung auf dem Spilles keinen Abbruch. Uwe Nelles, Vorsitzender der in der Region beliebten Musikformation, erinnerte in seiner Ansprache an die Anfänge der Kapelle unter Pastor Teusch.

Er skizzierte jedoch auch die Entwicklung der Kapelle, vom Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg über die Bereicherung der Formation durch weibliche Mitglieder ab dem Jahr 2000 bis hin zu den vielfältigen Aktivitäten des Pommerner Vereins in heutiger Zeit. In den Reihen der Gäste besonders begrüßt: ehemalige Weinköniginnen des Moseldorfes. dad