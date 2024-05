Plus Kreis Ahrweiler

Stracciatella geht immer: Das sind die Eistrends im Kreis Ahrweiler in diesem Jahr

i Der Meinung von Giovanna Lopa vom Ahrweiler Eiscafé Dolomiten kann man sich durchaus anschließen: Stracciatella geht immer. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Sonne scheint, die Menschen schlendern bei herrlichem Wetter durch die Gassen und erfreuen sich bald bei hohen Temperaturen auf eine traditionelle Speise, die stets für Kühlung sorgt: einem leckeren Eis. Längst bieten die Eisdielen in der Region nicht mehr nur die Klassiker an. Aber was sind eigentlich die Trends in diesem Jahr? Und wie hoch ist die Nachfrage nach veganem Eis? Die RZ hat diesbezüglich bei verschiedenen Eisdielen im Landkreis Ahrweiler nachgefragt.