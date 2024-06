Plus Koblenz

Erdrutsch in Moselweiß drohte: Stadt nimmt Schutzmaßnahmen an Abhang vor

i Dieser Erdhang zwischen Moselweiß und der Karthause drohte nach dem Starkregen Anfang Juni zu rutschen. Foto: Matthias Kolk

Weil ein Erdhang in der Straße „In der Hohl“ zu rutschen drohte, hat die Stadt am 6. Juni die Fahrbahn in einem Teilstück der steilen Straße zwischen Moselweiß und Karthause halbseitig abgesperrt. Die Stadt hat jüngst Maßnahmen ergriffen. Wie der Hang geschützt werden soll.