Plus Mainz/Bad Kreuznach

Nach der Insolvenz der Franziskanerbrüder: Was wird aus Bad Kreuznachs Krankenhäusern?

i Was wird aus den Einrichtungen der Franziskanerbrüder wie hier dem Krankenhaus Marienwörth? Foto: Josef Nürnberg

Trotz des Schreckens des Insolvenzverfahrens der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz und damit auch deren Einrichtungen Krankenhaus St. Marienwörth und Altenheim St. Josef in Bad Kreuznach, Antoniushaus in Bad Münster-Ebernburg sowie Haus Maria Königin in Kirn tun sich an der Nahe neue Möglichkeiten auf.