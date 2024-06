Plus Koblenz

AOK-Gebäude in der Rizzastraße in Koblenz ist verkauft: Krankenkasse plant Umzug

i Die AOK in der Koblenzer Rizzastraße Foto: Doris Schneider

Es ist ein millionenschwerer Deal: Eine Unternehmensgruppe aus Bad Kreuznach hat etliche Immobilien der Krankenkasse AOK gekauft. Auch das Gebäude in der Rizzastraße in Koblenz ist Teil des Geschäfts. Informationen zu den Gebäudeübernahmen und zu den Plänen der AOK in Koblenz hat die Rhein-Zeitung zusammengetragen.