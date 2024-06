Plus Grafschaft 50 Jahre Grafschaft: Wie das Jubiläum gefeiert wird Von Horst Bach i K-Lokal Grafschaft Apfelblüte Foto: Hans-Jürgen Vollrath Die Grafschaft wird stolze 50 Jahre alt: Vom Armenhaus des Ahrkreises hat sich die Gemeinde zur gedeihenden Wirtschaftsgröße entwickelt. Mit dem Blick auf den großen Geburtstag lehnt sich das Kind der 70er-Jahre bildlich mal zurück, entspannt ein bisschen und überlässt quer durchs Jahr die Planung der Feieraktivitäten zum Wiegenfest den Grafschafter Ortsbezirken. Lesezeit: 4 Minuten

Die Gemeinde Grafschaft selbst feierte ihr 50-jähriges Bestehen bereits am 16. März. Allerdings ohne großes Tamtam mit einer Auftaktveranstaltung zum Festjahr, die im Winzerverein Lantershofen an jenem Samstagmorgen in lockerer Atmosphäre über die Bühne ging (die RZ berichtete). Gemeinhin war dies das offizielle Programm in Verwaltungsmanier. In Nierendorf ging's los Doch das ...