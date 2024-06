Plus Brohltal

Ausflug ins Brohltal: Historische Motorradgespanne unter Dampf

Von Redaktion

Die Brohltalbahn bietet am Samstag, 29. Juni, ein seltenes Erlebnis an: Mindestens 17 historische Motorradgespanne werden an diesem Tag mit dem Vulkan-Express vom Rhein auf die Eifelhöhen transportiert. Wie die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn mitteilt, ist die Mitfahrt im dampfbespannten Sonderzug für Jedermann möglich.