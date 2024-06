Plus Rheinland-Pfalz/Toronto Von Kobern-Gondorf nach Toronto: Ex-Weinkönigin ist heute Immobilien-Queen Von Patrick Kiefer i Birgit und Adam Weiner in Toronto Foto: Birgit Weiner/privat Birgit Nördershäuser aus Kobern-Gondorf wurde in Barcelona von einem Kanadier angesprochen. Dass sie 30 Jahre später glücklich in Toronto leben würde, konnte damals keiner ahnen. Wir erzählen die Geschichte ihrer Auswanderung im Rahmen unserer Serie „Ausgewandert: Mein neues Leben!“ Darin geht es auch um Hollywood. Lesezeit: 4 Minuten

1996 passierte, was quasi unausweichlich war: Mit 22 wurde Birgit Nördershäuser zur Weinkönigin von Kobern-Gondorf gekrönt. Ihre Familie lebt seit Generationen in dem Moseldorf - ihr Vater Peter stammt aus einer Weinbaufamilie. Selbstverständlich erinnert sie sich noch gut an die Weinlese. „Ich schnitt im Wingert Trauben und zerstampfte sie später ...