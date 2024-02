Nicht in Rot-Weiss: Nein, in Bad Neuenahr feiert man Karneval mit den Neuenahrer Schinnebrödern in Blau-Weiss – und wie. Wer so richtigen fetzigen Sitzungskarneval erleben wollte, der war am Freitagabend in großen Festzelt der blau-weißen Schinnebröder auf den Parkplatz City-Ost in der Kurstadt gerade richtig: Stimmungsvoller Karneval mit einem Ohrwurm nach dem anderen begeisterte die Jecken und Narren von der ersten Sekunde an.