Das Ortsvorsteheramt ist ein Gemeinschaftswerk: Was Patrick Tarrach in Heppingen vor hat

i Patrick Tarrach im Garten seines Hauses im Neubaugebiet in Heppingen, im Hintergrund ist die Landskrone zu sehen. Foto: Celina de Cuveland

Dass Patrick Tarrach den Ortsteil Heppingen in Bad Neuenahr-Ahrweiler immer noch sein Zuhause nennen kann, ist nicht selbstverständlich. Das Haus, das er mit seiner Frau und den zwei Kindern im Neubaugebiet „Landskroner Straße Süd“ gebaut hat, wurde von der Flut 2021 so schwer beschädigt, dass es wieder abgerissen werden musste. Es folgte ein erneuter Neubau, denn die Tarrachs wollten in Heppingen bleiben.