Leben mit Rheuma: Selbsthilfe in Adenau bietet Gymnastik, Infos, aber auch Geselligkeit

Von Werner Dreschers

i Spiel und Spaß hatten die Teilnehmer am Sitztanz nach einer Choreographie von Angelika Stratmann. Foto: Werner Dreschers

Mit einem Sommerfest an der Grillhütte in Rodder betonte die Solidargemeinschaft der Rheuma-Liga auch den geselligen Part der Mitglieder untereinander. Grillspezialitäten, kredenzt von den Grillmeistern Harald Schmitz und Werner Radermacher, ein leckeres Buffet, fröhliche Lieder und Sitztanz nach einer Choreographie von Angelika Stratmann machten einen sonnigen Sommernachmittag an der Hütte in Rodder zu einem Vergnügen.