Neue Friedhofskapelle in Altenahr: Aufregung um Knochenfunde bei Baggerarbeiten

i Foto zum Text unter Foto-Tarrach-Friedhof Altenahr Bildunterzeile Eine schmucke neue Friedhofskapelle soll auf dem städtischen Friedhof von Altenahr gebaut werden. Der Bauzaun ist bereits „fast“ blickdicht aufgestellt und das Loch für die Fundamente ausgehoben. Die noch zu sanierende Bruchsteinmauer rund um den Friedhof kommt später hinzu. Foto: Jochen Tarrach

Für Aufregung bei manchen Anwohnern haben Bauarbeiten für eine neue Kapelle auf dem Friedhof in Altenahr in den vergangenen Tagen gesorgt. „Sie müssen da unbedingt hin, da werden Knochen ausgebuddelt, so etwas geht doch nicht“, berichtete eine aufgeregte Anwohnerin unserer Zeitung.