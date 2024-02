Karneval am Rhein: Das sind kostümierte Menschenmengen, Schunkellieder, Bützchen und natürlich Kamelle. Soweit so bekannt. Doch wer glaubt, in Sachen rheinischen Frohsinns schon alles gesehen zu haben, der war noch nicht in Brenk im Brohltal. Dort haben die nicht einmal 200 Einwohner das Konzept Karneval neu erfunden und auf den Kopf gestellt.