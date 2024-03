Plus Kripp Fintefisch: Der Lachs des armen Mannes hat in Kripp eine lange Tradition Von Beate Au i Auf Initiative des Bürger- und Heimatvereins ist der Springbrunnen an Kripper Rheinufer mit Fintefischen dekoriert worden. Sie erinnern an eine alte Tradition und sind ein schönes Fotomotiv. Foto: Archiv Hans-Jürgen Vollrath Der Fintefisch gilt als Lachs des armes Mannes und Hering vor der Haustür. In Kripp hatte die Fischerei dieses Maifisches eine lange Tradition. Ein Brunnen erinnert heute daran. Lesezeit: 1 Minute

Noch vor Ostern werden sie wieder im Brunnen am Rheinufer in Kripp installiert. Dann sind die Fintefische wieder in ihrem Element. Es gibt sie aber nicht nur als Dekoration aus Metallguss, sondern die Heringsart sollte auch in der Natur zu finden sein. Denn im Jahr 2017 wurden die Maifische, die ...