Eifeler Originale: Warum selbst die Bläck Fööss beeindruckt waren

Von Judith Schumacher

i Von links: Die Mam mit der Pann von Reinhold Steinborn lehnt sich an die Bezeichnung der Bad Bodendorfer als „Rievkooche“ an. Die Erdbeerpflückerin im Kripper Wohngebiet „Im Erdbeerfeld“ von Hans Loosen steht stellvertretend für die Zeit, in der es dort zahlreiche Erdbeerfelder gab. Die Käskömpche-Frau von Dieter Heuft erinnert an die Koisdorfer Tradition, Klatschkäse herzustellen. Foto: Judith Schumacher

Der Dernauer „Ässel“ (Esel) ist in Marmor gehauen, die Bad Neuenahrer Schinnebröder Hendrich und Jösef sind in Bronze gegossen, doch auch in den Dörfern am Rhein gibt es sie: Statuen, die an historische Besonderheiten erinnern. In Beton modelliert steht die „Mam mit der Pann“ als Rievkoochefrau in Bad Bodendorf, die Koisdorfer Käskömpche Frau und die Kripper Erdbeerfrau zieren als Steinstatuen die Ortsteile und erinnern an historische Besonderheiten.