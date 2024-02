Plus Bad Neuenahr Originale von Bad Neuenahr: Hendrech und Jösef reden noch immer über Bad Neuenahr Man traf sich, schwadronierte und erzählte süffisante Neuigkeiten aus dem Kurbad. Das war die Spezialität von Hendrech un Jösef, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts offenen Auges durch Bad Neuenahr spazierten. Dennoch: Real gegeben hat es die beiden Erzähler nicht, obwohl es noch heute wie damals genügend Vorbilder für sie gibt. Aber wer sind eigentlich Hendrech un Jösef? Von Jochen Tarrach

Auf dem Alten Markt in Bad Neuenahr stehen die beiden Neuenahrer Originale, in Basalt verewigt, direkt vor dem Eingang zum Kaufhaus Moses und werden sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen staunend betrachtet. Die beiden lebensgroßen Figuren mit ihren Zylindern auf den Köpfen sind zwar lediglich in Stein gehauene Fantasiefiguren, ...