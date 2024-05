Rainer Jakobs möchte Ortsvorsteher in Bad Neuenahr werden: „Klartext reden. Finger in die Wunde legen.“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich selbst, ein Kind aus Wadenheim (63 Jahre, geschieden, zwei Kinder, drei Enkel), bin bodenständig und in der Bevölkerung verwurzelt; kenne und schätze die Besonderheiten der drei Kerne Beul, Hemmessen und Wadenheim sehr gut. Verwaltungsausbildung. Regierungsangestellter im BMBF – Themen: Berufliche Erstausbildung, Ausbildung von Menschen mit Behinderungen. Personalrat im In-/Ausland. Sonstiges: Fastelovend, sportlich und kulinarisch unterwegs, Teamplayer. Planung, Organisation und Moderation.

Mein politischer Werdegang

15-jährige Erfahrung in der Kommunalpolitik. Wählergruppe Jakobs (WGJ): Vorsitzender, Stadtrat, Fraktionsvorsitzender, Bürgermeisterkandidat Platz zwei von sechs, Partnerschaftskomitee, Zusammenführung WGJ mit FWG.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Mir als Ortsvorsteherkandidat der FWG sind Transparenz und das „Ohr am Menschen zu haben“ sehr wichtig. Kurze Wege für jede Person im Stadtteil zu mir und zum Ortsbeirat, von dort direkt in die Verwaltung. So kann der Stadtteil lebenswert gestaltet sein. Gesunder Menschenverstand, pragmatisches Handeln, wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander sind für mich wesentliche Aspekte in meinem konstruktiven Handeln. Klartext reden, schreiben, praktizieren. www.rainer-fuer-uns.de

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Für Ortsteile und Vereine bessere Kommunikationspunkte schaffen. Renovierung und Sanierung vor Neubau, Historie als Chance erkennen. Grünflächen entwickeln und Baumbestand großkronig erweitern. Einwohnerinnen und Einwohner in Entscheidungsfindungen mit einbeziehen. Informationsaustausch beim KommFrüh (Kommunalpolitischer Frühschoppen), bei „Rainer vor Ort“-Terminen und bei Hendrech on Jösef am Alter Markt.

Das sind meine Ecken und Kanten

Klartext reden. Finger in die Wunde legen.

Das ist mein politisches Motto

Rainer packt an! Nicht nur reden sondern tun!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.